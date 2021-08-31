Успенская определила дочь в клинику и устроила тусовку

Недавно Любовь Успенская и Татьяна Плаксина изливали друг другу тёплые родственные чувства, а теперь между матерью и дочерью снова возник конфликт. Королева русского шансона заточила наследницу в клинике.

Татьяна Плаксина послала сигнал бедствия в своём микроблоге. 31-летняя девушка сообщила подписчикам, что снова оказалась в неволе, и у неё отобрали телефон.

Фолловеры предположили, что у Татьяны опять начались проблемы с употреблением запрещённых веществ, поэтому её знаменитая мать настояла на том, чтобы дочери оказали помощь в специализированной клинике.

Как выяснилось, предположения были недалеки от истины.

Наследница королевы русского шансона снова попала в клинику. Оттуда Плаксиной удалось пожаловаться интернет-аудитории о своём пленении. Особенно девушка сетовала на то, что её запланированный на 12 сентября концерт оказался под угрозой срыва.

"На днях Люба отправила дочь в клинику, Таню увезли туда из загородного дома ближе к ночи. Между мамой и дочкой опять начались недопонимания, конфликты, поэтому было принято решение, что девушке нужно поработать со специалистами", — цитирует слова своего источника СтарХит.

Любовь Успенская же продолжает работать. Никакие личные проблемы не помешали ей работать на свою популярность. Певица устроила праздник, пригласив на своё мероприятие тиктокеров.

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