"Ниче, бесплатно ещё споёт": Блиновская пригрозила Дженнифер Лопес

Успешный автор тренингов личностного роста Елена Блиновская, которая недавно с размахом отметила свой день рождения, подтвердила слухи о том, что приглашала певицу Дженнифер Лопес выступить на своём мероприятии.

Недавно праздник блогера посетил весь свет российской тусовки, в том числе Ксения Собчак и Ксения Бородина. Оказывается, состоятельный блогер собиралассь удивить своих гостей ещё и приглашение американской поп-дивы Дженнифер Лопес

Блиновская объяснила в сторис Instagram, что на первых этапах переговоров Лопес запросила за концерт одну сумму, но затем утроила сумму вознаграждения, мотивировав это тем, что ей предстоит выступать на частной вечеринке.

"И была "послана" за такие скачки в цене. А так слухи верные. Ниче, бесплатно еще споет", — пообещал амбициозный коуч-тренер.

Елена Блиновская отметила свой 40-й юбилей в пятизвездочной гостинице на Алтае. Общая сумма, потраченная на организацию пафосного мероприятия, составила более 119 млн рублей.

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