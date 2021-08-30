Пиарщик обвинил алкоголь во всех бедах МакSим

38-летняя певица попала в реанимацию, по мнению PR-специалиста, из-за ослабленного спиртным иммунитета.

Незадолго до своей болезни Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) призналась в одном из интервью, что злоупотребляла алкоголем.

В связи с этим у некоторых возникли подозрения, что причиной злосчастий артистки является как раз пагубное пристрастие.

"Люди подумали, что она опять лежала в больнице под капельницами после очередной алкогольной интоксикации. На самом деле ни для кого не секрет, что все проблемы МакSим связаны со злоупотреблением алкоголем. Даже на своих концертах она выходила на сцену пьяная… А однажды и сам был тому свидетелем. Уходила она из клуба в явно нетрезвом состоянии", — цитирует слова пиар-менеджера Ивана Ирбиса "Комсомольская правда".

Ивана Ирбис известен тем, что работал со многими знаменитостями не только в России, но за рубежом. В числе его клиентов — с Энрике Иглесиас, Иван Шаповалов, Роза Сябитова и другие звёзды.

PR-специалист отмечает, что певицу напрасно не показывали под аппаратом ИВЛ. Это помогло бы избежать различных пересудов.

"Надеюсь, МакSим сумеет из всей этой истории извлечь для себя какую-то пользу. Может, сменит своих пиарщиков. Может, наконец завяжет с выпивкой… Пиар-то она по-любому получила очень мощный. Глупо было бы этим не воспользоваться", — объяснил свою позицию Ирбис.

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