"Динамика не нравится": Шаляпин о состоянии заболевшей "ковидом" жены

После свадьбы избранница Прохора Шаляпина оказалась в реанимации. Состояние бизнес-вумен, поражение лёгких которой составило 80%, вызывает серьёзные опасения медиков.

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин недавно связал себя узами брака с состоятельной гражданкой Канады. После торжества новоиспечённая супруга шоумена заразилась коронавирусной инфекцией. Женщина не может дышать самостоятельно, поэтому её подключили к ИВЛ.

Шаляпин рассказал, что его возлюбленная Татьяна Дэвис заболела в начале августа.

По словам певца, он получает информацию о состоянии своей 42-летней жены от тёщи, которая напрямую общается с медиками.

"К сожалению, у меня нет связи с врачами, потому что она находится в госпитале в Саммерлине, в Лас-Вегасе. У меня связь только с её мамой, она передаёт мне всю информацию. Она тоже там находится в тяжёлом состоянии, но по крайней мере не на ИВЛ", — цитирует слова артиста "Москва 24".

Шаляпин сетует на то, что супруга пренебрегла профессиональной медицинской помощью на первых этапах заражения, попытавшись справиться с опасным недугом в домашних условиях.

"У Татьяны, во всяком случае сейчас, улучшений пока никаких нет. Она на ИВЛ. Динамика мне очень не нравится, потому что она три недели уже находится в этом госпитале. До этого она неделю болела дома, мы занимались самолечением. Это была роковая ошибка, мне кажется", — отметил Прохор.

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