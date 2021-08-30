Ефим Шифрин показал странную переписку с Навальным

Что может связывать юмориста Ефима Шифрина и оппозиционера Алексея Навального? Странная переписка из прошлого. Комик обнародовал диалог с Навальным.

Ефим Шифрин скрывается на просторах социальных сетей под ником koteljnik.

Это почему-то вызвало вопросы у блогера Алексея Навального.

Исполнитель монолога "Алё, Люся?" поделился с подписчиками скрином переписки десятилетней давности.

"Из скринохранилища", — подписал сриншот Шифрин.

Между юмористом и оппозиционером случилась непонятная беседа в Сети.

" — А между прочим в твиттере живёт настоящий Ефим Шифрин, - пишет Навальный. — Всегда съёживаюсь, когда натыкаюсь на упоминание о себе. Всегда жду нехорошего. В этот раз вроде пронесло. Благодарю, - отвечает Шифрин — Вы всамделишный Ефим Шифрин?" - не унимается Навальный.

Публику такое общение удивило.

"А в тюрьме теперь и интернет есть?" — спрашивали фолловеры. "Вы не обратили внимание на дату переписки: 28 августа 2011 года", — объяснил артист.

В Сети прокомментировали странную беседу.

"Забавно… вопрос бессмысленный, но понятно почему задан"; "А с чего вдруг вспомнилась переписка старинная? Неужели до сих пор сомневается?"

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