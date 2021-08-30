Что может связывать юмориста Ефима Шифрина и оппозиционера Алексея Навального? Странная переписка из прошлого. Комик обнародовал диалог с Навальным.
Ефим Шифрин скрывается на просторах социальных сетей под ником koteljnik.
Это почему-то вызвало вопросы у блогера Алексея Навального.
Исполнитель монолога "Алё, Люся?" поделился с подписчиками скрином переписки десятилетней давности.
"Из скринохранилища", — подписал сриншот Шифрин.
Между юмористом и оппозиционером случилась непонятная беседа в Сети.
" — А между прочим в твиттере живёт настоящий Ефим Шифрин, - пишет Навальный.
— Всегда съёживаюсь, когда натыкаюсь на упоминание о себе. Всегда жду нехорошего. В этот раз вроде пронесло. Благодарю, - отвечает Шифрин
— Вы всамделишный Ефим Шифрин?" - не унимается Навальный.
Публику такое общение удивило.
"А в тюрьме теперь и интернет есть?" — спрашивали фолловеры.
"Вы не обратили внимание на дату переписки: 28 августа 2011 года", — объяснил артист.
В Сети прокомментировали странную беседу.
"Забавно… вопрос бессмысленный, но понятно почему задан";
"А с чего вдруг вспомнилась переписка старинная? Неужели до сих пор сомневается?"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о способах возвращения Крыма Украине.