"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью

Звезда фильма "Жмурки" Алексей Панин озадачил фолловеров слёзной историей о жизни на 200 долларов в неделю.

Жизнелюбец и эпикуреец Алексей Панин написал объёмный пост в своём Instagram. Текст начинается очень жалостливыми словами.

"Я потерял дом, жену, доверие, окружение. Я потерял душу. Я остался один. Перестал звонить телефон. Я жил на 200 долларов в неделю. Впервые за много лет я стал сам ходить в супермаркет. Сейчас я привык к этому, но в первый раз, когда я оказался там, толкал эту долбанную тележку, пытался купить что-то на ужин", — пишет артист в своём микроблоге.

Потом становится ясно, что артист цитирует слова Джона Траволты. Возможно, Панин как-то ассоциирует себя с этим персонажем, который тоже в своё время приобрёл негативную славу.

"Я изменился. Но внутри меня есть что-то, что не изменится никогда. И если я на секунду ослаблю хоть одну пуговицу, ад вырвется из меня наружу", — продолжает цитировать слова западного коллеги Панин.

Подписчики расценили этот пост как желание Панина покончить со скандальным прошлым.

"Ну наконец то. Надеюсь на этом буйству конец", — пишут фолловеры.

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