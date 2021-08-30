Бузова с огнетушителем сразила публику наповал

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова предстала перед аудиторией в жарком образе. Знаменитость облачилась в костюм пожарного из гардероба для ролевых игр и призвала фолловеров угадывать название её нового трека на букву "Б".

Ольга Бузова

Ольга Бузова нарядилась в оранжевый костюм с кожанным корсетом, который пробудил у публики весьма пикантные ассоциации. Звезда примерила на себя роль представителя героической профессии, взяв в руки огнетушитель.

"Вы ждали информацию о новом альбоме? 10 сентября вы узнаете все подробности его выхода. А сегодня я снимаю клип на один из треков нового альбома (и я думаю, это не последний клип, потому что все песни особенные и разные. А пока я работаю, попробуйте угадать название трека, подсказка. Он состоит из двух слов: одно из них начинается на букву "Б"", — написала Ольга в своём Instagram-акаунте.

Подписчики активно комментировали новую фотосессию поющей ведущей.

"Пожарница из снов миллионов мужчин"; "На букву "Б" — даже как-то неудобно писать варианты"; "Боже, ну что у тебя за наряды то"; "Бухаю коньяк", — упражнялись в остроумии интернет-пользователи.

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