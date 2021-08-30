Звезда "Дома-2" Виктория Боня продолжает экспериментировать с нетрадиционной медициной.
Виктория Боня ранее показывала публике, как получать энергию от матушки-земли. Знаменитость припадала к земле и учила благодарить вселенную за всё.
В очередной раз Боня удивила публику.
Модель решила справиться с проблемами с позвоночником при помощи массивного молотка.
Виктория предупредила своих фолловеров о том, что видео может напугать чересчур впечатлительных людей.
В кадре она запечатлена, лежа на кушетке и свесив ноги. Возле Бони стоит мужчина, вооружённый с большим строительным инструментом и деревянной катушкой.
Периодически он прицеливается и бьет модель по позвоночнику.
"Умникам не умничать. Это нетрадиционная медицина. Поднимает людей с инвалидных колясок, я была свидетелем не раз. Я говорю по себе: было смещение таза, жила с адскими болями в пояснице. Этот человек исправил ситуацию за три дня!" — подписала видео Виктория Боня.
По мнению экс-участницы "Дома-2", необычные подходы в лечении могут помочь справиться даже с ДЦП.
Подписчики, однако, не одобрили эксперименты звезды. Особенно насторожили выкрутасы знаменитости профессиональных медиков, которые отчитали Боню за то, что подаёт людям плохой пример.
"Не вводите людей в заблуждение!"
"Вы что делаете? Это очень опасно",
"Ходила к нему лично: кроме адской боли эффекта не получила",
"Говорю вам как хирург — останетесь без позвоночника", — комментировали пост Виктории в Сети
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