Как прошла свадьба экс-супруга Пелагеи с "дочерью миллионера"

Хоккеист Иван Телегин недолго пребывал в холостяцком статусе. На днях он сочетался узами брака с новой избранницей Марией Гончар.

Свадебное торжество хоккеист со своей новой пассией отметили скромно. Роспись молодожёнов прошла в ЗАГСе на Рублевке, в Барвиха Luxury Village. Это место облюбовали многие знаменитости.

Мать Пелагеи считает, что экс-зять Телегин не по своей воле женился вновь.

Сам праздник Телегин и Гочар отметили в кругу близких родственников и друзей.

Роспись отметили распитием шампанского из пластиковых стаканчиков. Мария, наряженное в короткое белое платье, бросила подругам букет невесты. На этом торжественная часть праздника закончилась. Парочка планирует отпраздновать свадьбу по-настоящему позже.

Мария Гончар, как выяснилось, не является дочерью миллионера. Её отце пенсионер, а мать работает бухгалтером в нижневартовском отеле.

"Когда-то был летчиком. Но из-за травмы позвоночника был вынужден оставить профессию. До выхода на пенсию трудился в строительной компании", — объяснила тётя девушки Елена Дергунова "Экспресс газете".

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