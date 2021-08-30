Дочь Любови Успенской посылает сигнал SOS — её снова заперли

Татьяна Плаксина, у которой недавно наладились отношения со знаменитой матерью Любовью Успенской, снова попала в переделку. Девушка отправила подписчикам в Instagram слёзную мольбу о помощи.

Татьяна Плаксина пожаловалась подписчикам на то, что кто-то лишил её свободы. Больше всего в этой ситуации дочь королевы русского шансона переживает о том, что под угрозой срыва оказался её концерт, назначенный на 12 сентября.

Неизвестные держат Татьяну в неволе.

"Дорогие друзья! Меня заперли и отняли телефон! Помогите!" — взмолилась Плаксина, послав сигнал о помощи в сторис в своём Instagram-аккаунте.

О своём местонахождении о об имени своих пленителей Плаксина не сообщает.

Есть предположение, что ограничела в передвижении Татьяну мать, которая боится, что дочь может сорваться и снова начать принимать запрещённые вещества.

Ранее Плаксина в ТВ-шоу жаловалась на жёсткие воспитательные меры матери. В 2021 году мать и дочь благополучно помирились.

Любовь Успенская даже принялась способствовать сценической карьере 31-летней наследницы.

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