Волочкова запустила "туалетный" флешмоб

Анастасия Волочкова призвала подписчиков активно создавать пикантный контент, повторяя её "подвиги" под ёлочкой. Похоже, балерина хочет разделить свой невольный позор с аудиторией.

Экс-прима Большого театра не перестаёт удивлять публику. Волочкова решила превратить свой конфуз в большое искусство, похожее на перфоманс. Танцовщица желает найти среди своих поклонников близких по духу людей, которые последуют её примеру и не постесняются опубликовать пикантные фото и видео.

"Дорогие друзья, в связи с таким ажиотажем по поводу моего писания на собственном участке, решила запустить флешмоб #ПИСАЮПОДЕЛОЧКУ. Снимайте сторис, отмечайте меня, ставьте #писаюподелочку и радуйтесь жизни! А лучшие фото или видео буду постить у себя", — пообещала балерина в с своём Instagram.

Мимо новости не смог пройти Станислав Садальский.

"Прима-балерина Анастасия Волочкова запустила флешмоб после скандала с соседями. Балерину сфотографировали, когда она справляла нужду под соседскими окнами, фото артистки без трусов попало в Сеть. В ответ Волочкова заявила, что имеет право на своём участке делать что хочет. А чтобы наказать соседей, которые решили "прославиться" на пятой точке балерины, запустила у себя в Instagram флешмоб", — написал Станислав Юрьевич в своём микроблоге.

Подписчики Волочковой обрушились на балерину с беспощадной критикой.

"А сколько всего видела её домработница Лола. Потом книгу напишет"; "Прошла по хэштэгу. Пока никто не пописал"; "Тут уж и смех и слезы!!! Прима балерина Анастасия Волочкова до чего уже дошла…", — возмущаются в Сети. (орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.)

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