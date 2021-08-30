Молодой супруг заступился за оскорблённую Леру Кудрявцеву

Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров пообещал при личной встрече объяснить режиссёру Сарику Андреасяну, почему он не прав. Ранее кинодеятель сцепился с телеведущей за остроту про его "плохое" кино.

Начался скандал с того, что Лера Кудрявцева на фестивале "Новая волна-21" пошутила про то, что у Сарика Андреасяна не всё хорошо с качеством фильмов.

Режиссёра реплика не на шутку возмутила. Он резко ответил звезде, назвав телеведущую тварью.

За супругу решил вступиться молодой муж — хоккеист Игорь Макаров.

"У нас тут появился герой очередной инстаграмный. Сарик его зовут. Так вот, Сарик, послушай меня. Если ты только с женщинами готов конфликтовать, то если у тебя духа хватит, давай увидимся. И я тебе коротко объясню всё. Давай", — угрожающе сказал 33-летний спортсмен в разделе сторис своего Instagram-аккаунта.

Кудрявцева объяснила, что просто зачитала фразу из сценария концерта на "Новой волне".

"Я не киноман, но с классикой и режиссёрами, чьи имена вписаны в историю, знакома. Но, как оказалось, одного из "выдающихся" упустила. Я про Сарика Адреасяна, как вы поняли. Теперь среди его "заслуг" в киноиндустрии, помимо фильмов с минимальным рейтингом, ещё одна — миниатюра с оскорблением женщины", — написала знаменитость в своём микроблоге.

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