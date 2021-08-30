Слепаков рассказал о конфузе Гарика Харламова

Гарик Харламов опубликовал в своём Instagram-аккаунте пафосную фотосессию. Снимки комика заставили Семёна Слепакова рассказать забавную историю о том, как Гарик однажды "опростоволосился" перед случайным прохожим.

Звезда Comedy Club сейчас борется с лишним весом. Красоту своей фигуры Гарик решил продемонстрировать публике, сфотографировавшись, лёжа на перилах мраморной лестницы. Комик призвал подписчиков голосовать за одну из однотипных фотографий.

"Выберете лучшую фотографию и проголосуйте за неё на ваших избирательных участках. Именно она станет мэром!" — написал Харламов под снимками.

Этот пост пробудил в коллеге юмориста Семёне Слепакове воспоминания.

"Я вспомнил твою историю как ты в парке Горького побежал к мужику и заорал — хватит меня фотографировать! А он ответил — хорошо, но я фотографирую реку", — написал Слепаков под фото Гарика.

Подписчик показали своё остроумие в комментариях.

"Это был я, и я наврал. Я его фотографировал, только не знал ещё кто он такой. Фотографировал потому, что типаж был подходящий, мне для рекламного плаката надо было, зоомагазина в Подольске", — шутили фолловеры.

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