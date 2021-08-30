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Анастасия Волочкова вычислила автора своего "туалетного" фото

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Волочкова считает, что подсматривала за интимными моментами её жизни коллега по шоу-бизнесу.

Анастасия Волочкова вычислила автора своего "туалетного" фото

Балерина обвиняет в организации травли солистку группы "Стрелки" Екатерину Любомскую.

Экс-прима Большого театра снова оказалась в центре громкого скандала.

Волочкова собирается отсудить у своего обидчика, распространившего, пикантное фото в Сети, двадцать миллионов рублей.

Танцовщица уверена, что её засняли враги, которые вступили в сговор с её соседями. Анастасию запечатлели в тот момент, когда она с приспущенными штанами присела справить нужду на границе своего участка.

"Это всё подстроила Катя Любомская. Представьте, это надо договориться с соседями, чтобы они пустили, сидеть и караулить, когда Анастасия пописает под ёлку. Она готова бы была сама сейчас выйти на Красную площадь, снять трусы, чтобы её попу, простите, хоть кто-нибудь показал, чтобы кто-то о ней вспомнил. Она решила на попе Анастасии Волочковой прославиться", — сказала Волочкова в передаче "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Сама Любомская объяснила, что попыталась помочь соседям балерины, которые уже обращались в полицию из-за неподобающего поведения балерины и её гостей. Женщине даже пришлось выставить дом на продажу, чтобы избавиться от неприятного соседства.

Волочкова же уверена, что все вокруг стремятся пропиариться за её счёт.

Недавно танцовщица презентовала свой музыкальный альбом. Поддержать вокальные начинания Анастасии прибыли Рома Жуков, Никас Сафронов, Прохор Шаляпин и многие другие.

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Полиция и суд! Грязный скандал с Волочковой набирает обороты
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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