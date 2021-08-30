Собчак рассказала, как обмануть систему по прививкам

Ксения Собчак поделилась с подписчиками хитрым лайфхаком. Журналистка объяснила публике, как легко и без проблем преодолевать границы соседних государств в условиях пандемии.

Светская львица своими советами в очередной раз показала, как далека она от народа и его реальных нужд.

Ксения Анатольевна объяснила, что подустала от российских курортов — от Сочи и Калининграда.

"Без обид, очень красиво, но сколько можно", — пишет Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Ксения негодует и требует легализации в нашей стране зарубежных вакцин, которые необходимы для перелёта за границу. Впрочем, находчивая женщина нашла обходные пути, дав рекомендации тем, кто соскучился по отдыху за рубежом.

"Ну вот во Францию можно попасть с любой западной вакциной, несмотря на то, что у нас красная зона. То есть вы садитесь на прямой рейс "Аэрофлота" до Парижа без каких-либо оснований, с обычным шенгеном долетаете, показываете паспорт о вакцинации любой европейской вакциной и всё. И вы в Европе, вы в Париже, это офигенно, осталось только понять, какого х*** в Москве не делают эти вакцины. Вот вам лайфхак: долетаете до Дубая, шлёпаете, получаете кайф. А потом вместе со мной **** (удивляетесь) от того, что на вашей Родине этот способ не пиарят", — возмущается Ксения.

Журналистка объяснила, что она за вакцинацию, и за "Спутник", но против ограничения других вакцин.

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