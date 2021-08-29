Легенда регги Ли Перри умер на 86-м году жизни

Известный продюсер и исполнитель регги Рэйнфорд Хью Перри, известный как Ли "Скрэтч" Перри умер в возрасте 85 лет. Музыкант скончался в больнице на западе Ямайки.

Причина смерти не уточняется. Об этом сообщает Rolling Stone.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Хоулнесс в своем Twitter выразил соболезнования близким и фанатам легендарного музыканта. Он отметил, что Перри является великим исполнителем, внесшим значительный вклад в культуру регги.

Хоулнесс также рассказал, что Перри является одним из первых исполнителей регги 70-х годов. Ямайский музыкант сотрудничал с известным исполнителем Бобом Марли, группами The Wailers и Beastie Boys и другими.

Гитарист Rolling Stones Кит Ричардс называл Перри шаманом. Об этом Ричардс рассказал в интервью Rolling Stone в 2010 году.

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