Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления в Твери

Выступление лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна не состоится на фестивале в Твери.

Известно, что Линдеманну не разрешили принять участие на фестивале, а также предупредили о привлечении к уголовной и административной ответственности в случае нарушений правил. Об этом сообщил руководитель холдинга "Афанасий" Максим Ларин во "ВКонтакте".

В публикации Ларина было приложено уведомление согласно которому, Линдеманну должны были вручить документы о правилах соблюдения антикоронавирусных мер. Лидер Rammsatein получил документы 27 августа.

29 августа после ознакомления Линдеманн принял решение отменить выступление на фестивале в Твери.

Ранее сообщалось, что силовые структуры не имеют претензий к Линдеманну из-за запланированного мероприятия.

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