Выступление лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна не состоится на фестивале в Твери.
Известно, что Линдеманну не разрешили принять участие на фестивале, а также предупредили о привлечении к уголовной и административной ответственности в случае нарушений правил. Об этом сообщил руководитель холдинга "Афанасий" Максим Ларин во "ВКонтакте".
В публикации Ларина было приложено уведомление согласно которому, Линдеманну должны были вручить документы о правилах соблюдения антикоронавирусных мер. Лидер Rammsatein получил документы 27 августа.
29 августа после ознакомления Линдеманн принял решение отменить выступление на фестивале в Твери.
Ранее сообщалось, что силовые структуры не имеют претензий к Линдеманну из-за запланированного мероприятия.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В Белоруссии Анжелика Агурбаш объявлена в розыск за разжигание социальной вражды и публичное оскорбление президента Александра Лукашенко.