Собчак рассказала как Масляков "стрижёт" деньги с квнщиков

Ксения Собчак процитировала мнение современных шоуменов о том, что КВН "тухнет". В частности она привела слова Сабурова, который в интервью Дудю сказал, что КВН — это говно, и нормальный человек там больше никогда играть не будет. Журналистка отметила, что намечается аналог КВН, в котором не будут брать деньги с игроков, чем, по словам Собчак, грешит Александр Масляков.

Об упадке клуба весёлых и находчивых, по мнению Ксении Анатольевны, свидетельствует то, что сейчас сложно назвать хотя бы одного яркого квнщика или яркую команду последних времён.

Собчак поведала, что скоро откроется другой проект, свободный от пороков старого КВН. Смелость взял на себя креативный продюсер ТНТ Слава Дусмухаметов. Новое шоу получит название "Игра". В жюри "Игры" будут выходцы старой школы КВН — Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Юлия Ахмедова.

Отличать новое начинание будет железное правило — квнщиков не будут заставлять искать спонсоров.

"Игра" не будет брать деньги с игроков. Потому что в КВН команды платят за доступ к шоу. И когда Масляков от имени команды благодарит какую-то компанию или какого-то губернатора — речь именно об этом спонсорстве (в какой-то мере КВН всегда был какой-то рекламой того или иного региона или губернатора). То есть буквально: ты платишь за доступ к Высшей Лиге, за то, чтобы пошить на всю команду костюмы, за авторов, короче за все", — пишет Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Авторы нового проекта, по словам журналистки, "против всей этой херни".

"И многие приближённые к Александру Васильевичу говорят, что он сильно обижается на Славу. И не зря, логика ясна. Дусмухаметов забирает у Маслякова не только кадры, но и деньги. А теперь вообще забрал игру", — отметила Собчак.

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