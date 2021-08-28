Пикантный снимок Анастасии Волочковой подвергнут экспертизе

Анастасия Волочкова — мастер оказываться в центре громких скандалов. На этот раз история по-настоящему "дурно пахнет". Звезда намерена отсудить у соседей, сфотографировавших её в оголённом виде, двадцать миллионов рублей.

Анастасия Волочкова возмущена тем, что соседи сфотографировали её со спущенными штанами, когда танцовщица присела у себя на участке справить нужду.

Снимок доморощенные папарацци отправили в одно из интернет-изданй, после чего интимная фотография стала достоянием общественности.

На фото трудно понять, кто изображён на снимке, однако балерина себя узнала.

Как сообщает "Комсомольская правда", скандальное фото отправили на экспертизу. По итогам экспертного анализа будут предприняты попытки наказать людей, распространивших пикантный снимок.

"Анастасия никогда не опровергала, что на фотографии она. Однако, экспертиза должна установить, откуда велась съёмка, на какую технику, есть ли на ней признаки монтажа. Все это должно привести правоохранительные органы к злоумышленникам, пожелавшим опорочить мою доверительницу, — цитирует слова адвоката Волочковой Андрея Алешкина "КП".

По словам юриста, они собираются привлечь виновных по статье по статье 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

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