Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский вспомнил, как режиссёр Вахтанговского театра Пётр Фоменко отказался подать руку Никите Михалкову.

Станислав Садальский, судя по его постам, недолюбливает режиссёра и автора программы "Бесогон" Никиту Михалкова.

Он периодически вспоминает в своём микроблоге неприглядные истории из жизни Никиты Сергеевича и его покойного отца — Сергея Михалкова.

В новом посте Садальского в Instagram снова досталось режиссёру фильма "Утомлённые солнцем".

"Фоменко в 1993 году поставил в Вахтанговском театре фееричные "Без вины виноватые", исключительно интересный по решению спектакль, прямо в театральном буфете. После премьеры Никита Михалков разлетается к нему с восторгами. Фоменко спокойно говорит: не могу подать вам руку, потому что вы — генетический подлец. Михалков, виртуозно, вышел из положения: изменил тон на доверительный, даже сострадательный. Типа: как же вы живете с такой злобой… Актёры занятые в спектакле молча зааплодировали театральному режиссеру…. Вслух никто не осмелился", — пишет Станислав Юрьевич.

Подписчикам стало интересно, откуда растёт неприязнь артиста к великому режиссёру.

"А что лично Вам Михалков сделал плохого? Кроме того, что Вы не снимались у него?" — интересовались фолловеры.

"Этого мало?" — ответил вопросом на вопрос Садальский.