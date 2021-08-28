Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" поделилась видео, в котором фигурируют три ярких персонажа — Ольга Бузова, Александр Лукашенко и коньяк.
Конфликт Ольги Бузовой с Дмитрием Губерниевым в эфире программы "Матч-ТВ" становится инернет-мемом. Возмущённые возгласы звезды "Дома-2" отлично вписываются в ситуации, в которых упоминается коньяк.
Ксения Собчак опубликовала забавный ролик. На видео лидер Белоруссии Александр Лукшенко презентует своему гостю коньяк местного производства.
Александр Григорьевич с гордостью отмечает, что коньяк отменного качества был сделан из винограда, выращенного в Белоруссии.
После произнесённого президентом соседней страны слова "коньяк" очень удачно вмонтирован вопль Бузовой.
"Коньяк? Я знала, что всё этим закончится! Вы издеваетесь? Я не пью, мне нельзя!" — убивается Ольга, обливаясь слезами.
Ксения иронично прокомментировала творение интернет-остряков.
"Лукашенко выходного дня или Бузова выходного дня? Сложно, очень сложно", — подписала видео Ксения Анатольевна.
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