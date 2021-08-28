Ирина Аллегрова захотела вернуться на сцену

"Шальная императрица" российской эстрады Ирина Аллегрова решила вернуться к сценической карьере.

Семь лет назад певица попрощалась со зрителями, отметив, что мечтает пожить "простой человеческой жизнью".

Народная артистка, однако, снова заявила о себе, выйдя на сцену фестиваля "Новая волна". Зрителей мероприятия 69-летняя певица позвала на будущий концерт, посвящённый её 70-летнему юбилею.

"Я вас приглашаю на будущий год в этот же зал, приблизительно в это же самое время на мой юбилейный концерт. Будет много, я надеюсь, интересного, много нового. Так что на будущий год приходите: я вас буду ждать", — сказала Ирина Александровна.

В 2021 году Аллегрова запланировала выступления в Германии, а в 2022 году её ждут с концертами в Петербурге и городах Сибири.

Публика уже скептически относится к прощальным турам артистов, понимая, что так звёзды привлекают к себе внимание. Ирина Аллегрова — наглядное тому доказательство.

Не исключено, однако, что артистка отдохнула и соскучилась по любимым и преданным зрителям.

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