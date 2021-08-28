Вышедшая замуж Горбачёва показала фото с мужем и младенцем

Поклонники Ирины Горбачёвой предположили, что актриса не только скрытно вышла замуж, но и умудрилась родить в тайне ото всех.

Ирина Горбачёва и Антон Савлепов

Известная актриса Ирина Горбачева, которая недавно сочеталась узами брака с бывшим лидером украинской группы Quest Pistols Антоном Савлеповым, заинтриговала публику.

В своём Instagram-аккаунте Ирина опубликовала снимок с супругом и новорождённым малышом.

На фото актриса трогательно прижимает к груди очаровательного младенца. На снимке запечатлён также супруг Ирины. На фоне одетых во всё чёрное взрослых светлая одежда малыша выделяется.

"Чуть не забыла! С Днем кино!" — написала под снимком звезда фильма "Чики".

Поклонники принялись наперебой поздравлять молодожёнов с прибавлением в семействе. Нашлись, однако, и те, кто не поверил в то, что Ирина могла так быстро и скрытно выносить и родить ребёнка.

"Поздравляю!!! Очень за вас рад!!! Вы подержали прекрасного чужого ребёнка!" — писали в Сети.

В своих интернет-скетчах Ирина ранее примеряла на себя роль матери. В забавных зарисовках из актрисы получалась своеобразная родительница.

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