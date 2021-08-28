EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Отца и мать убитой в Тюмени девочки лишат родительских прав
Россияне восприняли новую должность Поклонской как "ссылку"
Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве
На Украине начались задержания противников "Крымской платформы"
США выделит 60 миллионов долларов из средств Пентагона на помощь Украине
Украина ответила на заявление Кальюлайд о соответствии требованиям ЕС
В США представили версию происхождения коронавируса
Голикова объяснила рост смертности от COVID-19
Пентагон запретил базам США в Европе покупать энергоресурсы у России

К приехавшему в Россию лидеру Rammstein наведалась полиция

Шоу-бизнес

Солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, который приехал в РФ для выступления на музыкальном фестивале "Спасская башня", навестили стражи правопорядка.

К приехавшему в Россию лидеру Rammstein наведалась полиция

Как сообщают очевидцы, сейчас иностранная звезда гостит в селе Завидово Тверской области.

На размещенных в сети фотографиях можно разглядеть самого Линдеманна, а также группу сотрудников правоохранительных органов. Сообщается, что полицейские пришли "побеседовать" с иностранным гражданином.

Причина визита силовиков пока неизвестна.

Издание Baza сообщает, что накануне в ночное время суток полицейские провели у солиста следственные мероприятия. По их итогам был якобы задержан один из представителей Rammstein, который вступил в открытый конфликт с представителями силовых структур.

Линдеманн планировал в России также дать концерт в поддержку партии "Родина".

Весной этого года солист немецкой группы удивил всех исполнением песни "Любимый город" на русском языке. Музыкант поддержал премьеру отечественного фильма "Девятаев" о лётчике-герое Второй мировой войны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Тилль Линдеманн | К Линдеманну пришла полиция в Твери | Полиция пришла к солисту Rammstain
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein наведалась полиция
В Калининграде прокомментировали плакат с регионом в составе Германии
Союз коммунистической молодежи: в КПРФ – одни буржуи
Отца и мать убитой в Тюмени девочки лишат родительских прав
Россияне восприняли новую должность Поклонской как "ссылку"
Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве
На Украине начались задержания противников "Крымской платформы"
США выделит 60 миллионов долларов из средств Пентагона на помощь Украине
Украина ответила на заявление Кальюлайд о соответствии требованиям ЕС
"Идиоту" и "чучелу" рекомендовали с винтовкой отвоевывать Крым: болгары полны возмущения
Популярное
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт рассказал, как Байден отомстит за гибель 13 солдат в Афганистане

Месть Байдена за гибель американцев возле аэропорта Кабула, которая будет осуществлена ударами с беспилотников приведёт к гибели многих афганцев.

Эксперт рассказал, как Байден отомстит за гибель 13 солдат в Афганистане
Афганистан в момент лишился 80 процентов бюджета
Мир. Новости мира
Афганистан в момент лишился 80 процентов бюджета
Общество
Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве
Мир. Новости мира
"Талибан"* просит страны мира помочь в борьбе с торговлей опиумом
Василий Амирджанов Бурятский депутат потребовал запретить "Единую Россию" Василий Амирджанов Любовь Степушова Это наша земля: в Бразилии взбунтовались индейцы Любовь Степушова Рустем Сафронов Коготок увяз — всей птичке пропасть: администрация Джо Байдена тонет в проблемах Рустем Сафронов
Политика. Новости и аналитика
Путинские выплаты: из чужих денег под выборы?
Новости Украины
На Украине заявили, что они вынуждены опускаться до низкого уровня других стран
Берлин закрывает нормандский формат и формулу Штайнмайера?
Мир. Новости мира
Берлин закрывает нормандский формат и формулу Штайнмайера?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников