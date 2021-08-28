К приехавшему в Россию лидеру Rammstein наведалась полиция

Солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, который приехал в РФ для выступления на музыкальном фестивале "Спасская башня", навестили стражи правопорядка.

Как сообщают очевидцы, сейчас иностранная звезда гостит в селе Завидово Тверской области.

На размещенных в сети фотографиях можно разглядеть самого Линдеманна, а также группу сотрудников правоохранительных органов. Сообщается, что полицейские пришли "побеседовать" с иностранным гражданином.

Причина визита силовиков пока неизвестна.

Издание Baza сообщает, что накануне в ночное время суток полицейские провели у солиста следственные мероприятия. По их итогам был якобы задержан один из представителей Rammstein, который вступил в открытый конфликт с представителями силовых структур.

Линдеманн планировал в России также дать концерт в поддержку партии "Родина".

Весной этого года солист немецкой группы удивил всех исполнением песни "Любимый город" на русском языке. Музыкант поддержал премьеру отечественного фильма "Девятаев" о лётчике-герое Второй мировой войны.

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