"Подхватила все заболевания": участницу Pussy Riot освободили из-под стражи

Участница российской феминистской панк-рок-группы Pussy Riot Рита Флорес в общей сложности отбыла в изоляторе временного содержания 37 суток. Второй свой срок она получила за демонстрацию в интернете нацистской символики.

Флорес разместила в разделе сторис своего Instagram-аккаунта картинку, на которой голова вокалиста группы Tokio Hotel Билла Каулитца была прифотошоплена к фото мужчины в форме СС с нарукавной повязкой со свастикой.

Под коллажем была надпись "Не позволяйте гламуру овладевать вами".

Женщина пожаловалась, что в ИВС она заболела.

"За 37 суток я подхватила все заболевания, которые только можно было подхватить благодаря спецприёмнику. Ну и тараканы и клопы дают о себе знать", — отметила Рита.

В учреждении она заразилась коронавирусом, из-за чего Риту на несколько дней переводили в больницу при изоляторе.

Ранее активистка отсидела другие 15 суток — за неповиновение полиции.

С начала лета членов скандального объединения Pussy Riot неоднократно задерживали и арестовывали. Некоторые участники группы получили повторные аресты. Александр Софеев и Ника Никульшина эмигрировали из России после двух арестов подряд.

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