Киркоров вспомнил, как его кинул Владимир Зеленский

Вместе король российской эстрады с Владимиром Зеленским работал над фильмом "Любовь в большом городе". Филипп Киркоров вспомнил, как подло с ним поступил сценарист, а ныне президент Украины.

Филиппу Бедросовичу пришлось краснеть из-за интриг Владимира Зеленского перед двумя талантливыми композиторами — Игорем Крутым и Игорем Николаевым.

Эти прославленные маэстро написали саундтрек к фильму, а Киркоров исполнил композицию, которую авторы фильма очень хвалили.

Без всякой задней мысли Киркоров пришёл на премьеру киноленты, пригласив с собой и авторов песни.

Филипп Бедросович надеялся произнести речь, однако слова ему никто не дал, а все только стыдливо отводили глаза.

"Дальше идет фильм, идет, идет, идет, идет — и доходит до титров. А у нас же обычно саундтрек на титрах, и тут начинается какая-то странная другая мелодия, не имеющая никакого отношения к нашей нетленке под названием "Радость моя". Я понимаю, что "кидок" уже начался тогда от Зеленского — большой привет ему... Волшебным образом наша песенка из фильма испарилась" — цитирует слова певца "Московский комсомолец".

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