Бородина объяснила, что думает о любовницах Омарова

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина призналась, что нисколько не жалеет о разводе с супругом. Она уверяет, что у неё наконец-то открылись глаза на происходящее.

Ксения Бородина после расставания с супругом активизировалась в медиа пространстве. Стройная и красивая она посещает светские тусовки и во всю радуется жизни.

Изменился и тон её публикаций в Instagram. Она бросила писать свои нравоучительные посты и иногда даже принимает сочувсвие от фолловеров.

Подписчики комментируют развод Бородиной, вставая на сторону обманутой женщины.

"Самое противное, что не он изменил, а что мелкие, подлые и якобы что-то из себя представляющие ***** из "Дома-2" ведутся на это. Тебе респект, его любовницам — АД", — написала одна из подписчиц.

Предположительно это был намёк на участниц телестройки Леру Фрост и Тату Блюменкранц, которых иногда видели в компании Курбана Омарова.

"Да пусть все пользуются, мне не жалко, просто слава богу я вовремя открыла глаза и все стало ясно", — объяснила свою позицию Бородина.

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