Полина Гагарина призналась, что делает её монстром

Полина Гагарина объяснила, как отличить отстаивание личных границ от стервозности и звездной болезни.

Певица пожаловалась на то, что её донимают бестактные люди, которые задают неудобные вопросы.

Гагарина старается общаться с публикой только на языке творчества, однако аудитория жаждет выведать у неё подробности о личной жизни, которые не касаются посторонних людей.

Артистка рассказала историю о своей дочке Мии, которая однажды поинтересовалась у засидевшейся в гостях подруги матери, собирается ли она от них уходить.

Ребёнку такое поведение, по словам певицы, простительно, а взрослым уже пора бы научиться общаться правильно.

Полина знает, как поставить на место хамов.

"Иногда в таких ситуациях я выхожу из себя и превращаюсь из улыбчивого и искреннего человека в монстра. Мне приходится ставить на место такого "прыткого собеседника", а через некоторое время выслушивать сплетни про то, "какая же я на самом деле стерва", — делится свои мыслями Полина в Instagram.

Гагарина упорно не впускает в своё личное пространство посторонних, отвергая все приглашения на интервью, в которых стараются выведать самое личное.

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