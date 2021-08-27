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Гузеева нелестно отозвалась о современном кинематографе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся" и звезда фильма "Жестокий романс" Лариса Гузеева пессимистично поздравила коллег с Днём кино. Похоже, что актриса не верит в будущее отечественного кинематографа.

Лариса Гузеева
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева опубликовала в Instagram-аккаунте архивный снимок. На фото Гузеева запечатлена молодой и ослепительно красивой.

Фильмография Гузеевой скромная. Большинство зрителей помнят актрису по роли Ларисы Агудаловой в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс" 1984 года.

При этом актриса считает, что ей крупно повезло в том, что её карьера кино началась до периода распада СССР.

"С Днём Кино! Праздник для тех, кто успел сняться до 1991года… Было дело. Было счастье", — написала Лариса Андреевна в своём микроблоге.

Подписчики согласились со знаменитостью в том, что современное кино уступает киношедеврам прошлого.

"Дефолт, разорение киностудий и фильмы однодневки. Раз посмотришь и забудешь", — сетуют фолловеры.

"Это праздник Советского Кино", — объяснила интернет-пользователям Гузеева, у которой поинтересовались, что же случилось после 1991 года.

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Живая жизнь. Выпуск от 15.06.2019
Автор: Елена Былкина
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