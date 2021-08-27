Разведённая Бородина нечаянно оголила грудь на светском рауте

После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым звезда "Дома-2" стала завсегдатаем светских вечеринок. Для очередного выхода в свет Ксения Бородина выбрала откровенное платье, которое её подвело в самый ответственный момент вечера.

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина была в числе приглашённых на праздник в честь дня рождения блогера Елены Блиновской.

На мероприятие Ксения Бородина явилась в ярко-алом платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Телеведущая может сейчас позволить себе смелые наряды, так как успешно избавилась от лишнего веса.

Платье Ксении, однако, отличалось рисковым кроем, так как наряд практически ни на чём не держался.

Бородина чувствовала себя раскованной и вышла зажигать на танцпол. Под песню Светланы Лободы "Теледива" Ксения разошлась так, что в какой-то момент платье сползло с груди звезды. Ведущая так была увлечена танцем, что даже не заметила конфуза.

"Настроение — жги, малышка!" — подписала видео в своём Instagram Бородина.

На этой же вечеринке Бородина поставила в неловкое положение Ксению Собчак, рассказав, как та справляла нужду в подъезде хрущёвки.

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