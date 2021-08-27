Принявшая монашество Екатерина Васильева сменила имя

Звезда фильмов "Чародеи" и "Соломенная шляпа" Екатерина Васильева два года жила в келье, прежде чем приняла монашеский постриг. Теперь актрису зовут другим красивым именем. С новым именем она отказывается от всего, что связывало её с мирской суетой.

Екатерина Васильева в монашенской рясе

Новость о том, что Екатерина Васильева стала монахиней потрясло публику. Зрители знают актрису как блистательную драматическую актрису, роли которой неизменно украшали киношедевры.

Васильева пришла к вере ещё в 90-х, и с тех пор её влекли мысли о принятии ангельского образа. Именно так называют монашеский постриг православные верующие.

Сын актрисы — настоятель московского храма святителя Николая на Трех Горах протоиерей Димитрий (Рощин). Он подтвердил новость, которую распространила Мария Шукшина.

"Да, могу подтвердить, это была ее многолетняя мечта. При постриге актриса сменила имя. Она приняла монашеское имя Василиса", — цитирует слова отца Дмитрия "Комсомольская правда".

Постриг состоялся в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова Пустынь в Новой Москве,

Близкая подруга актрисы рассказала о решении артистки служить Богу.

"Я за Катю очень рада. Она обрела душевный покой. Ведь Катя к этому давно шла, отказывалась от всего — от больших гонораров (а у нее в свое время были очень большие гонорары за роли), от публичности — для нее это все потеряло смысл. Она ушла из МХТ больше 40 лет назад", — отметила заместитель директора МХТ им. Чехова Наталья Виноградова.

Подруга отметила необыкновенное нравственное преображение актрисы, которая всю себя посвятила любви к ближнему.

"Да никто не знает, скольким людям она помогла. На моих глазах с себя снимала и отдавала одежду. Милостыню могла подать тысячу рублей, хотя у самой денег толком не было. А получит — сразу раздаст", — рассказала Виноградова.

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