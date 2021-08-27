Никита Джигурда проведёт поединок с известным адвокатом Сергеем Жориным

Бой пройдет в рамках промоушена "Наше дело".

Российский актёр и шоумен Никита Джигурда заявил в Instagram промоушена "Наше дело", что бросил вызов известному адвокату Сергею Жорину.

В видеообращении Джигурда рассказал, что Жорин много раз обманывал своих клиентов, включая экс-супругу Джигурды, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Марину Анисину:

Бить буду сильно, но аккуратно.

Промоушен "Наше дело" отмечает, что Сергей Жорин — известный российский адвокат, представляющий интересы звёзд шоу-бизнеса и других публичных лиц, на счету которого десятки "сенсационных судебных процессов".

Бой должен пройти 18 сентября в Москве на разогреве поединка между Александром Емельяненко и блогером Артёмом Тарасовым.

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