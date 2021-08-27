Бой пройдет в рамках промоушена "Наше дело".
Российский актёр и шоумен Никита Джигурда заявил в Instagram промоушена "Наше дело", что бросил вызов известному адвокату Сергею Жорину.
В видеообращении Джигурда рассказал, что Жорин много раз обманывал своих клиентов, включая экс-супругу Джигурды, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Марину Анисину:
Бить буду сильно, но аккуратно.
Промоушен "Наше дело" отмечает, что Сергей Жорин — известный российский адвокат, представляющий интересы звёзд шоу-бизнеса и других публичных лиц, на счету которого десятки "сенсационных судебных процессов".
Бой должен пройти 18 сентября в Москве на разогреве поединка между Александром Емельяненко и блогером Артёмом Тарасовым.
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