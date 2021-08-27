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Жена Юдашкина показала Пугачёву в стильном образе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алла Пугачёва дружит с семьёй Юдашкиных. Пока супруг Максим Галкин зажигает на "Новой волне", Примадонна отправилась в гости к старым друзьям. Поклонников восхитил свежий образ Аллы Борисовны, которая молодеет день ото дня.

Алла Пугачёва с четой Юдашкиных
Алла Пугачёва с четой Юдашкиных

Каждый выход в свет Аллы Пугачёвой воспринимается как событие. Алла Борисовна ведёт тихий образ жизни в замке в деревне Грязь, однако Примадонна полна сил и энергии. Она устраивает для своих гостей концерты на открытом воздухе и не упускает случая посетить людей, которые ей дороги.

Маститая певица отправилась в гости к Валентину Юдашкину. Там старые друзья сделали общий памятный снимок. Фотографию разместила в своём Instagram-аккаунте супруга модельера Марина.

"Аллочка, наша любимая подруга! Приехала в гости!" — написала под ценной фотографией жена кутюрье.

Подписчики стали активно комментировать снимок, поражаясь моложавости Примадонны, которая не устаёт экспериментировать над собственным стилем.

В этот раз Алла Борисовна убрала локоны назад и показала изящный овал своего лица. Платье певица выбрала с подчёркнутой талией. Балахоны больше не привлекают стройную артистку.

"Алла, как вам идёт такая причёска, уже надоела копна волос";

"Как же Алле Борисовне хорошо с такой причёской";

"Алла Борисовна всё молодеет и молодеет", — пишут под фото восторженные фолловеры.

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Максим Галкин показал помолодевшую Аллу Пугачеву
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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