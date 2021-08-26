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СМИ: самолёты продолжают вылетать из аэропорта Кабула после взрывов возле него

Светлаков прокомментировал жалобу Путину на своего персонажа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актера позабавила сложившаяся ситуация.

Светлаков прокомментировал жалобу Путину на своего персонажа

Актер Сергей Светлаков с юмором отреагировал на инцидент, случившийся на заседании президиума Госсовета по образованию. Светлаков выложил фото в Instagram и подписал:

Не знала Снежана Денисовна, что она еще жива!

25 августа преподаватель истории и обществознания из Ярославля Жанна Торхова обратилась к Владимиру Путину в ходе встречи президента с педагогами и учениками. Торхова заявила, что необходимо создать положительный образ учителя в российских СМИ и и произведениях массовой культуры. Она отметила, что смешной персонаж Снежаны Денисовны, фигурировавший в шоу "Наша Russia", "разрушает образ учителя и школы в целом". Также Торхова напомнила, что учителя не оказывают услуги, а учат и наставляют.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Владимир Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога.

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Учителя передали Путину оскорбление от Снежаны Денисовны из «Наша Russia»
Автор: Алексей Ткаченко
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