Светлаков прокомментировал жалобу Путину на своего персонажа

Актера позабавила сложившаяся ситуация.

Актер Сергей Светлаков с юмором отреагировал на инцидент, случившийся на заседании президиума Госсовета по образованию. Светлаков выложил фото в Instagram и подписал:

Не знала Снежана Денисовна, что она еще жива!

25 августа преподаватель истории и обществознания из Ярославля Жанна Торхова обратилась к Владимиру Путину в ходе встречи президента с педагогами и учениками. Торхова заявила, что необходимо создать положительный образ учителя в российских СМИ и и произведениях массовой культуры. Она отметила, что смешной персонаж Снежаны Денисовны, фигурировавший в шоу "Наша Russia", "разрушает образ учителя и школы в целом". Также Торхова напомнила, что учителя не оказывают услуги, а учат и наставляют.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Владимир Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога.

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