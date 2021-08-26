Садальский раскритиковал фестиваль "Новая волна"

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, которое озаглавил как "звёзды российской эстрады возвращаются с "Новой Волны". На кадрах потрепанная и побитая жизнью "звезда", шатаясь, бредёт по улицам Москвы.

В Сети много говорят о том, что современный шоу-бизнес измельчал. Поочередно критике подвергаются различные музыкальные премии — "Жара", "Муз-ТВ". Публику шокируют наряды знаменитостей и их откровенные провокации.

В список освистанных мероприятий попал также фестиваль "Новая волна".

"Звёзды российской эстрады возвращаются с "Новой Волны" в Москву. Там …. в городе Сочи на эстраде одни чёрные ночи… у Чёрного моря царила показуха и фальшь. Кстати многим конкурс нравится и с этим ничего не поделаешь, уже так воспитаны, какая страна такие и герои … Жаль, я помню другие времена", — написал в своём микроблоге Садальский.

Свои сетования артист сопроводил видео, на котором мужчина, одетый как женщина лёгкого поведения, бредёт по столице, делая селфи с прохожими.

Подписчики узнали на видео известного блогера.

"Данила Поляков, неординарная личность. Отрицаю категорически подобное, но именно он не бесит", — написали фолловеры под постом Станислава Юрьевича. "До такой степени не интересно, эта волна… одни и те же лица", — делились своим мнением интернет-пользователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.