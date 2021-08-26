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Азиатка изменилась до неузнаваемости, сделав множество пластических операций

Шоу-бизнес

К тридцати годам жительница Поднебесной сменила несколько версий своего внешнего облика. 

Ву Сяочэнь
Ву Сяочэнь

Девушка по имени Сяочэнь, похоже, испытывает зависимость от пластических операций. За последние 15 лет она более 100 раз ложилась под нож хирурга. 

Пять раз она трансформировалась в разных непохожих друг на друга людей.

Как сообщает издание OddityCentral, в детстве у Сяочэнь диагностировали аутоиммунное заболевание. Гормональная терапия привела к тому, что ребёнок сильно прибавил в весе. 

Девочка сильно переживала по этому поводу, поэтому родители оплатили ей липосакцию бедер. С тех пор Сяочэнь не может остановиться.

Она сделала себе контурирование лица при помощи силиконовых имплантов, потом подняла переносицу, изменила форму груди и сделать блефаропластику, чтобы её глаза выглядели больше.

Всего на свои преображения она истратила в переводе на русские деньги более 42 миллионов рублей.

Сейчас она похожа на персонажа Аниме. Она всё больше походит на европейку. Девушка стала лицом пластической хирургии у себя в стране. Китаянка при этом отговаривает делать операции в подростковом возрасте, ссылаясь на свой негативный опыт.

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Автор: Елена Былкина
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