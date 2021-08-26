Богомолов показал романтик с Собчак

Режиссёр Константин Богомолов опубликовал трогательные кадры в обнимку с Ксенией Собчак. Супруги провели вместе время под звёздным небом, катаясь на катере по реке. Интернет-публика, глядя на семейную идиллию, даже вспомнила строки из Шекспира.

Богомолов поделился семейным снимком. Эпатажный деятель искусства нежно обнял жену. Вместе парочка отдохнула, катаясь на плавательном средстве в сумерки.

Режиссёр облачился в спортивный костюм, а Собчак утеплилась, натянув белую уютную курточку.

"Жаркое лето 2021-го", — подписал снимок Константин.

Собчак часто иронизирует над своими отношениями с мужем. Ранее она показывала реакцию Богомолова на её лицо в страшной косметической маске. Режиссёр смотрел на супругу с умилением, несмотря на её неприглядный вид.

Публику семейный контент режиссёра очень заинтересовал.

"Как будто отличница прогуливает уроки с двоечником"; "Классные!!! Ксения — прекрасна! Богомолов — гениален! Любви!!!!! Творчества!!!"; "Какое уютное фото"; "Торгует чувством тот, кто перед светом всю душу выставляет напоказ, Шекспир", — комментировали фотографию фолловеры.

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