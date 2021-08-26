Режиссёр Константин Богомолов опубликовал трогательные кадры в обнимку с Ксенией Собчак. Супруги провели вместе время под звёздным небом, катаясь на катере по реке. Интернет-публика, глядя на семейную идиллию, даже вспомнила строки из Шекспира.
Богомолов поделился семейным снимком. Эпатажный деятель искусства нежно обнял жену. Вместе парочка отдохнула, катаясь на плавательном средстве в сумерки.
Режиссёр облачился в спортивный костюм, а Собчак утеплилась, натянув белую уютную курточку.
"Жаркое лето 2021-го", — подписал снимок Константин.
Собчак часто иронизирует над своими отношениями с мужем. Ранее она показывала реакцию Богомолова на её лицо в страшной косметической маске. Режиссёр смотрел на супругу с умилением, несмотря на её неприглядный вид.
Публику семейный контент режиссёра очень заинтересовал.
"Как будто отличница прогуливает уроки с двоечником";
"Классные!!! Ксения — прекрасна! Богомолов — гениален! Любви!!!!! Творчества!!!";
"Какое уютное фото";
"Торгует чувством тот, кто перед светом всю душу выставляет напоказ, Шекспир", — комментировали фотографию фолловеры.
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