EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Потуги Москвы понятны": в Киеве ответили Лаврову на шутку про Новый год
"С нелюдями по-другому нельзя": Миронов выступил за возвращение смертной казни
Министр информации "Талибана"* ответил на вопрос об агрессии к России
У Киева нет данных об эвакуации украинцев российскими самолётами из Афганистана
В Кремле ответили на вопрос о перспективах признания "Талибана"*
Мясников: "Коллективного иммунитета у россиян не будет"
Обвиняемый в убийстве и изнасиловании тюменской девочки сознался в преступлениях
Пинала дедушку ногами: в Подмосковье арестована санитарка элитного пансионата
"Он должен уйти в отставку": в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан

Борщёва объяснила, почему у неё не сложились отношения с Натальей Андреевной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Елена Борщёва несколько лет выступала в Comedy Woman, однако в 2012-м году юмористка оставила успешный проект. Есть мнение, что артистка ушла из шоу из-за конфликта с лидером проекта Натальей Еприкян.

Борщёва объяснила, почему у неё не сложились отношения с Натальей Андреевной

Борщёва признаётся, что не испытывала тёплых чувств к Еприкян, которую публика знает как Наталью Андреевну.

У женщин много общего. Все они прошли школу КВН. Борщёва выступала в команде "Пятигорк" с Семёном Слепаковым, а Наталья Андреевна блистала в команде "Мегаполис". Две команды становились в разное время чемпионами КВН.

Елена шесть лет выступала в Comedy Woman, однако в какой-то момент она осталась недовольна политикой руководства шоу и отказалась продлевать контракт.

"Все зарождалось по любви и дружбе. Так часто бывает, пока не приходят большие деньги. А деньги, кстати, пришли в шоу только после моего ухода, — признается 40-летняя Борщева. — До сих пор общаюсь с Надеждой Ангарской, Наталией Медведевой. А вот Наталья Еприкян была уверена, что мне ее не понять. Она руководитель, у нас была субординация. Я ее никогда не боялась, может, поэтому у нас не сложились отношения", — отметила юмористка в интервью Елене Ханге на YouTube.

Борщёва рассказала, что Наталья Андреевная приняла её отказ работать за звёздную болезнь, однако Елена уверяет, что ей двигали другие мотивы. Ей не нравилось, что работа была построена не эффективно. Много времени уходило, по словам артистки, на пустую болтовню. Борщёву дома ждали муж и дети, поэтому она решила покинуть проект.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Елена Борщёва о силе юмора, борьбе с буллингом и Comedy Woman
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Профессор Стариков оценил видеонаблюдение на дороге: "Иезуитские поборы граждан"
"Потуги Москвы понятны": в Киеве ответили Лаврову на шутку про Новый год
Алана Мамаева рассказала об алкоголизме экс-супруга
Долина отчитала Билана на неправильную технику пения
"С нелюдями по-другому нельзя": Миронов выступил за возвращение смертной казни
Министр информации "Талибана"* ответил на вопрос об агрессии к России
У Киева нет данных об эвакуации украинцев российскими самолётами из Афганистана
Алексей Мухин: "У талибов* неплохие козыри для торговли — и политической тоже"
Сила самобытности: почему Ющенко заявил, что украинского народа не существует
В Кремле ответили на вопрос о перспективах признания "Талибана"*
Популярное
Российский шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно постройнела и позволила себе появиться на публике в прозрачном шифоновом платье.

Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Новости Европы
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Новости Украины
30-летие независимости оказалось для Украины трагичным
Новости Украины
Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать украинцев в Афганистане
Александр Артамонов Спецслужбы определили, куда пойдут Великобритания и Франция Александр Артамонов Любовь Степушова Почему Путин не может "придумать" национальную идею Любовь Степушова Василий Амирджанов На Первый канал подали в суд из-за панических атак Василий Амирджанов
Новости Белоруссии
"Уходя - уходи": Лукашенко посоветовал уехавшим из страны не возвращаться
Общество
Собчак высказалась о сенсационном разоблачении великого обмана Байдена
Дарья Митина: правда о талибах* в Афганистане
Точка зрения
Дарья Митина: правда о талибах* в Афганистане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников