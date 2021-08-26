Борщёва объяснила, почему у неё не сложились отношения с Натальей Андреевной

Елена Борщёва несколько лет выступала в Comedy Woman, однако в 2012-м году юмористка оставила успешный проект. Есть мнение, что артистка ушла из шоу из-за конфликта с лидером проекта Натальей Еприкян.

Борщёва признаётся, что не испытывала тёплых чувств к Еприкян, которую публика знает как Наталью Андреевну.

У женщин много общего. Все они прошли школу КВН. Борщёва выступала в команде "Пятигорк" с Семёном Слепаковым, а Наталья Андреевна блистала в команде "Мегаполис". Две команды становились в разное время чемпионами КВН.

Елена шесть лет выступала в Comedy Woman, однако в какой-то момент она осталась недовольна политикой руководства шоу и отказалась продлевать контракт.

"Все зарождалось по любви и дружбе. Так часто бывает, пока не приходят большие деньги. А деньги, кстати, пришли в шоу только после моего ухода, — признается 40-летняя Борщева. — До сих пор общаюсь с Надеждой Ангарской, Наталией Медведевой. А вот Наталья Еприкян была уверена, что мне ее не понять. Она руководитель, у нас была субординация. Я ее никогда не боялась, может, поэтому у нас не сложились отношения", — отметила юмористка в интервью Елене Ханге на YouTube.

Борщёва рассказала, что Наталья Андреевная приняла её отказ работать за звёздную болезнь, однако Елена уверяет, что ей двигали другие мотивы. Ей не нравилось, что работа была построена не эффективно. Много времени уходило, по словам артистки, на пустую болтовню. Борщёву дома ждали муж и дети, поэтому она решила покинуть проект.

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