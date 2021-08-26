Алана Мамаева рассказала об алкоголизме экс-супруга

Бывшая жена Павла Мамаева Алана призналась, что из-за пристрастия к спиртному футболиста она испытывает стойкое отвращение к пьяным людям.

Семейный конфликт Аланы и Павла приобретает всё более публичный контекст.

Если ранее сыпать обвинения позволяла себе только Алана, то теперь к возмущениям присоединился и сам Павел.

Напомним, что Алана уличила супруга в измене и подала на развод. Женщина поверила бывшему мужу, который обещал обеспечивать её и детей, однако модель осталась недовольна скромной помощью экс-супруга. Она обвиняет спортсмена в скупости и жалуется на стеснённые жилищные условия.

Павел Мамаев тоже начал информационную борьбу с бывшей женой. Он обвинил Алану в меркантильности, рассказав историю, когда жена присылала ему счета на крема в тот период, когда он находился на похоронах близкого человека.

Теперь пришла очередь нападать Алане.

"После восьми лет алкоголизма Паши у меня отвращение к спиртному и к пьяным людям", — написала модель в разделе сторис своего Instagram-аккаунта.

Поклонники активно стали сочувствовать женщине.

"Это больше, чем женщина. Мать, потрясающая и верная жена! Сильная женщина. Павел и мизинца не достоин! Не знаю, как она все терпела! Памятник поставить надо!" — писали в Сети.

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