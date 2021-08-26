Асмус опубликовала фото подросшей дочери от Харламова

Наследница Гарика Харламова и Кристины Асмус отличается артистизмом. Девочка выразительно кривляется на фотографиях. В ужимках ребёнка интернет-пользователи разглядели черты звезды Comedy Club.

Анастасия Игоревна

Гарик Харламов души не чает в своей дочери, ласково называя девочку Анастасия Игоревна.

Такие посты вызывают удивление подписчиков, так как поклонники Харламова знают его как Гарик. Комик терпеливо объясняет фолловерам, что его на самом деле зовут Игорь, в Гарик — это производное от этого имени.

В Instagram-аккаунте Гарика периодически появляются видео с дочерью. Кристина Асмус же устроила девочке милую непринуждённую фотосессию.

Девочку нельзя обвинить в зажатости. Ребёнок очень забавно позирует в кадре, выражая то удивление, то радость, то высовывая язык. Асмус сфотографировала дочь на морском побережье. На девочке — белый брючный костюмчик, а голову ребёнка украшает объёмный ободок.

"Через неделю в школу", — подписала Кристина снимок с дочерью.

Подписчики принялись поздравлять без пяти минут первоклассницу и её маму, отмечая, что девочка унаследовала черты знаменитого отца.

"Кристина, ты не обижайся но доча — копия папы. С каждым годом она больше на папу становится похожа", — писали подписчики. "Из-за чего обижаться? Я тоже считаю, что дочка на Гарика очень похожа. И круто же!!" — ответила Кристина.

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