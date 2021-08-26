Актриса Екатерина Васильева постриглась в монахини

Звезда фильмов "Чародеи" и "Соломенная шляпа" Екатерина Васильева сбежала от мирской суеты и посвятила себя служению Богу.

Екатерина Васильева в монашеской рясе

О решении народной артистки РСФСР стать монахиней сообщила актриса Мария Шукшина в своём Telegram-канале.

Об особой религиозности актрисы было известно давно. Её сын — священник в Храме Святого Николая Чудотворца на Трёх Горах. Теперь артистка отказалась от всего мирского, приняв ангельский образ.

Мария Шукшина разместила фотографию актрисы в монашеском одеянии и с букетом цветов.

"Мои искренние поздравления!" — написала наследница Василия Шукшина под снимком.

76-летняя артистка сыграла более чем в 200 картинах. Среди них:

"Чародеи",

"Соломенная шляпа",

"Обыкновенное чудо",

"Экипаж",

"Приходи на меня посмотреть".

Своими ролями, которые принесли ей славу, актриса не гордится. Негативное отношение к индустрии развлечений выработалось у артистки больше двух десятилетий назад, когда она пришла к вере. Тогда Васильева перестала сниматься в кино и исчезла с телеэкранов.

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