Звезда фильмов "Чародеи" и "Соломенная шляпа" Екатерина Васильева сбежала от мирской суеты и посвятила себя служению Богу.
О решении народной артистки РСФСР стать монахиней сообщила актриса Мария Шукшина в своём Telegram-канале.
Об особой религиозности актрисы было известно давно. Её сын — священник в Храме Святого Николая Чудотворца на Трёх Горах. Теперь артистка отказалась от всего мирского, приняв ангельский образ.
Мария Шукшина разместила фотографию актрисы в монашеском одеянии и с букетом цветов.
"Мои искренние поздравления!" — написала наследница Василия Шукшина под снимком.
76-летняя артистка сыграла более чем в 200 картинах. Среди них:
Своими ролями, которые принесли ей славу, актриса не гордится. Негативное отношение к индустрии развлечений выработалось у артистки больше двух десятилетий назад, когда она пришла к вере. Тогда Васильева перестала сниматься в кино и исчезла с телеэкранов.
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