Раскрыты пугающие подробности смерти сына Георгия Данелии

У знаменитого ныне покойного режиссёра Георгия Данелии был сын Николай, родившийся от известной актрисы Любови Соколовой. Парень погиб в 1985 при загадочных обстоятельствах. О страшной смерти молодого человека рассказала вдова деятеля искусств Галина Юркова.

Женщина пролила свет на события более чем 30-летней давности в авторской программе Бориса Корчевникова. Юркова рассказала о последних минутах жизни пасынка.

Смерть Коли очень подкосила Георгия Данелии. Он предпочитал не делится ни с кем своими переживаниями.

"Муж закрылся, с ним нельзя было говорить на эту тему", — рассказала вдова режиссёра.

Наследник видного деятеля искусств жил в квартире мачехи. Там и случилась трагедия. Тогда к парню из Грузии приехал приятель. Вместе они распивали спиртное.

"Потом за компанию приняли какие-то таблеточки и погибли. Одному из них было 25, другому — 26 лет", — объяснила вдова режиссёра.

Сам Данелия старательно скрывал правду. Медики, которые констатировали смерть молодых людей, тоже молчали по просьбе Георгия Николаевича.

Перед смертью Николай успел позвонить родной матери, моля женщину спасти его.

"Любовь Соколова связалась со мной и стала спрашивать, где Коля. Она сказала, что он ей звонил и просил о помощи. Я ответила: "Не знаю, где он". А Коля сумел дотянуться до телефона и набрать номер матери, и все, у него упала трубка. Люди, которые занимались расследованием этого вопроса, сказали, что нам не стоит видеть того, что произошло в квартире. Все старались беречь психику Георгия Николаевича", — поделилась скорбными воспоминаниями 77-летняя Галина Юркова.

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