Лариса Долина прочитала рэп о Вале Карнавал

Конфликт между Ларисой Долиной и блогером Валей Карнавал никак не утихает. Народная артистка решила ещё раз поставить на место самоуверенную девушку. Певица высказалась об отсутствии у молодой исполнительницы музыкального дарования. Негативно отозвалась Долина и о внешности дерзкого блогера.

Продолжить перепалку, начавшуюся на шоу Максима Галкина "Музыкалити", Долина решила в своей новой песне под названием "Мураши по коже".

Сама Долина ловко переняла манеру молодых исполнителей, которых активно критикует, и показала нечто вроде речетатива.

"Я мечтаю еще 30 лет слушать ваши овации — это просто фантастика. И еще, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика", — зачитала Долина.

Слушатели композиции сразу поняли, что певица в очередной раз кинула камень в огород Вали Карнавал.

В руках маститая певица держала расписанное вручную укулеле (музыкальный инструмент, который еще называют гавайской гитарой). Это был подарок, который Карнавал преподнесла певице в знак примирения.

Миниатюрную гитару исполнительница передала ассистенту с ироничным и довольно пренебрежительным выражением лица.

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