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Максим Галкин сфотографировался в плавках на надувном матрасе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал очень жизнерадостный снимок. Максим Галкин распахнул объятия этому миру, лёжа на надувном плавательном средстве. По мнению коллег артиста, его поза олицетворяет чувство свободы.

Максим Галкин
Максим Галкин

Максим Галкин сейчас находится в Сочи на фестивале "Новая волна". Похоже, что все до единого звёзды оправились на это знаковое мероприятие.

Помимо работы, знаменитости не упускают случая понежится в волнах Чёрного моря. Пляжным контентом уже поделилась Лолита Милявская и Лариса Долина.

Не отстаёт от коллег и Максим Галкин. Шоумен сфотографировался лёжа на надувном матрасе. Чтобы плавательное средство не уплыло в открытое море, комик предусмотрительно привязал матрас верёвкой к берегу.

Фото юморист подписал лишь хештегами #море и #новаяволна.

Снимок уже оценили подписчики артиста.

"Фото олицетворяет чувство свободы и безграничных возможностей! Чего всем желаю", — написала вдова Олега Табакова Марина Зудина.

"О, Максимка, даже боюсь комментировать, усы, трусы, гладиатор, теперь надувной матрас, заметьте, к чему-то привязанный - класс!" — иронизируют подписчики.

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Автор: Елена Былкина
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