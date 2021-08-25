Михаил Галустян мило поздравил дочь с днём рождения

Комик Михаил Галустян — любящий и заботливый отец. С супругой Викторией они воспитывают двух прекрасных дочерей — Эстеллу и Элину. Сегодня старшей наследнице исполнилось 11 лет. Юморист очень трогательно поздравил девочку на своей странице в Instagram.

Дочь Михаила Галустяна Эстелла

Михаил Галустян опубликовал в своём микроблоге снимок наследницы. Девочка на фото запечатлена в изящном прыжке.

"Только вверх! Лети, мой ангелочек. С днём рождения", — написал Михаил под фотографией.

Публика отмечает, что девочка унаследовала черты знаменитого отца. Ребёнок выглядит счастливым и позитивным. Особенно завораживает улыбка девочки.

"Миша, Вика! Спасибо за такого чудесного человека в нашем мире. Восхищаюсь её нестандартным мышлением, отношением к людям, к жизни, к себе… @missestella2010 Творческих успехов тебе, моя хорошая! С днём рождения!", "С днём рождения доченьки. Дай бог ей счастья, здоровья и исполнения всех желаний. Ура ура ура", — комментируют публикацию в Сети.

Ранее комик поделился совместной фотографией со своей красавицей супругой Викторией. Парочку запечатлели на сочинском фестивале "Новая волна".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.