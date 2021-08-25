Милявская показала лживую изнанку снимков в Instagram

Постройневшая Лолита Милявская в купальнике высмеяла ухищрения, к которым прибегают Instagram-дивы, чтобы получить идеальную фотографию.

Лолита Милявская с присущей ей самоиронией сняла забавное видео. Певица сейчас наслаждается жарким сочинским солнцем.

Нарядившись в сплошной купальник, исполнительница решила устроить сногсшибательную фотосессию.

57-летняя артистка обращается к невидимому оператору.

"Ты меня снимаешь? Сними меня так, чтобы у меня грудь была как в молодости, чтобы ноги тоньше были, а талия сейчас нормальная. Я ещё на пальцы встану, чтобы совсем ноги длинные были. Кто за чем едет на море, а я, чтобы сняться у бассейна", — говорит певица на видео.

Потом поп-дива объяснила, что отдыхает в одном из лучших курортных городов России благодаря фестивалю "Новая волна".

"За счёт "Новой Волны" продолжаем пляжный сезон. Спасибо Игорю Крутому @igorkrutoy65 за наше счастливое всё", — написала артистка в Instagram.

Поклонники забросали артистку комплиментами.

"Лолита шикарная. Выглядите супер, естественная и красивая", — писали восхищённые фолловеры.

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