Фигуристка Ирина Слуцкая подумывает о том, чтобы попросить помощи у специалистов, так как сама она не справляется с проблемами дочери, которая подходит к черте переходного возраста.
Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о необычных особенностях своей десятилетней дочери Варвары. Девочка занимается фигурным катанием и ничем не отличается от сверстников, однако иногда ребёнок ведёт себя так, что у знаменитой матери начинается паника.
"Лунатик или не лунатик? Вот в чем вопрос. Варвара иногда пугает меня хлеще, чем герой фильма "Звонок". Никогда не забуду, как глубокой ночью она стояла по середине комнаты, в пижаме, с распущенными волосами и игрушкой в руках. Неподвижно. Смотрела на меня, не моргая", — поделилась сомнениями спортсменка в своём Instagram-аккаунте.
Слуцкая рассказала, что недавно наследница опять зашла к ней в спальню и "стояла привидением".
Ирина поинтересовалась у Варвары, что случилось, и та объяснила, что "доделала обязательный танец".
"Вот и смешно и страшно! Это лунатизм? Нам надо к врачу? Это лечится? Кто с таким сталкивался? Что делали?" — спросила у фолловеров фигуристка.
Подписчики успокоили спортсменку, отметив, что и у их детей такое тоже случалось. Виной всему — эмоционально перегруженный день.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
За последние несколько недель в СМИ широко обсуждается ряд случаев нападений и избиений русскоязычных граждан Казахстана. "Офицеры России" готовы вмешаться.