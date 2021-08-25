Ирина Слуцкая рассказала о странностях в поведении дочери

Фигуристка Ирина Слуцкая подумывает о том, чтобы попросить помощи у специалистов, так как сама она не справляется с проблемами дочери, которая подходит к черте переходного возраста.

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о необычных особенностях своей десятилетней дочери Варвары. Девочка занимается фигурным катанием и ничем не отличается от сверстников, однако иногда ребёнок ведёт себя так, что у знаменитой матери начинается паника.

"Лунатик или не лунатик? Вот в чем вопрос. Варвара иногда пугает меня хлеще, чем герой фильма "Звонок". Никогда не забуду, как глубокой ночью она стояла по середине комнаты, в пижаме, с распущенными волосами и игрушкой в руках. Неподвижно. Смотрела на меня, не моргая", — поделилась сомнениями спортсменка в своём Instagram-аккаунте.

Слуцкая рассказала, что недавно наследница опять зашла к ней в спальню и "стояла привидением".

Ирина поинтересовалась у Варвары, что случилось, и та объяснила, что "доделала обязательный танец".

"Вот и смешно и страшно! Это лунатизм? Нам надо к врачу? Это лечится? Кто с таким сталкивался? Что делали?" — спросила у фолловеров фигуристка.

Подписчики успокоили спортсменку, отметив, что и у их детей такое тоже случалось. Виной всему — эмоционально перегруженный день.

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