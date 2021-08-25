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Фигуристка Медведева ответила на вопрос о девственности

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Гимнастка Ляйсан Утяшева ранее называла художественную гимнастику "спортом монахинь". Спортсменка объяснила, что гимнасткам следует воздерживаться от отношений с мужчинами, так как тело девушки, лишённой невинности, начинает иначе выглядеть. У фигуристки Евгении Медведевой спросили, как в фигурном катании относятся к такому табу.

Фигуристка Медведева ответила на вопрос о девственности

Евгения объяснила, что в её виде спорта никаких строгих запретов на личную жизнь нет.

"У нас юный вид спорта. Пик карьеры девочки приходится на 15-17 лет. А это рано. Какие мальчики? Ты что? Однако гормональный фон никто не отменял. Если у тебя есть парень и серьёзные отношения, то никто не имеет права распоряжаться твоей репродуктивной системой", — объяснила Медведева в шоу Лауры Джугелии.

Несмотря на отсутствие табу на любовные отношения, по словам фигуристки, спортсменки часто вынуждены ставить личную жизнь на второй план.

"Но здесь больше имеет отношение психологический фактор. Тебе надо думать о спорте, а не о парне. Есть не табу, а есть настойчиво-рекомендательная форма, что лучше обойтись без отношений. У меня не было отношений", — призналась фигуристка.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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