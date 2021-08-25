Лариса Долина показала стройную фигуру в купальнике

Постройневшая Лариса Долина спешит похвалиться шикарной фигурой. Исполнительница хита "Погода в доме" уже второй раз за короткое время радует поклонников снимком в купальнике.

Лариса Долина

Певица похудела на 20 килограммов, отказавшись от ряда продуктов с помощью профессиональных диетологов. Как оказалось, артистке были противопоказаны все молочные продукты. Ради молодости и красоты певица отказалась также от сладкого и других соблазнов, которые пагубно отражаются на женской фигуре.

Как только волевой певице удалось прийти в форму, она активизировалась в публичном пространстве. 65-летняя Лариса Александровна с удовольствием фотографируется и появляется в телевизионных эфирах.

Сейчас народная артистка России находится на фестивале "Новая волна" в Сочи. Она воспользовалась курортной командировкой и искупалась в тёплом Чёрном море.

Снимок с пляжа певица разместила в своём Instagram-аккаунте. Купальники дива выбирает в ретро-стиле с высокой посадкой трусов и удлинённым лифом.

"Насладилась морем и солнцем вполне, на сегодня достаточно… Вроде, в море не заходят в одежде", — написала Лариса Александровна под фото.

Публика тут же забросала певицу комплиментами.

"Наши одесситки всегда на высоте, и Лариса Александровна как всегда великолепна"; "Лариса просто неотразима! Купальник бомбический"; "Какая фигура", — активно комментировали снимок в Сети.

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