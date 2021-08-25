Курбан Омаров похвастался шикарной холостяцкой берлогой

Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров не унывает после развода. Он не бедствует и активно обустраивает недавно приобретённую квартиру в Москве площадью 130 квадратных метров.

Квартира Курбана Омарова

Курбан Омаров после расставания со звездой "Дома-2" активизировался в интернет-пространстве. Он пользуется вниманием к своей персоне, вызванным разводом с Ксенией Бородиной.

В браке со знаменитостью многие упрекали Курбана в том, что он живёт за счёт жены. Род занятий Омарова вызывал вопросы. Злые языки даже называли мужчину альфонсом.

Ранее Омаров запускал в своём Instagram-аккаунте платные курсы для женщин, обещая представительницам прекрасного пола научить их быть счастливыми и пользоваться вниманием мужчин.

Развод — не самая лучшая реклама для карьеры коуч-тренера, поэтому Омаров ищет альтернативные пути заработка.

Теперь он намерен превратить ремонт в своей квартире в занимательный YouTube-контент. Он собирается делиться с подписчиками тем, как проходит процесс преображения его жилища.

"Не думал, что когда-нибудь еще раз придётся столкнуться с ремонтом. Но жить где-то надо, поэтому я приобрел себе 130 квадратов холостяцкой берлоги и даже уже сделал дизайн-проект. Впереди минимум полгода приятных и не очень забот: краски, плитка, мрамор, сантехника, окна, кухня, мебель, строительные бригады и так далее. Планирую к Новому году заехать, что думаете?" — спросил 41-летний бизнесмен у фолловеров.

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